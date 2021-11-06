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Уголовное дело возбудили в Ростовской области после ДТП, где погиб 12-летний ребенок

Авария произошла 5 ноября на дороге между станицами Тацинской и Милютинской, всего погибли два человека, еще один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, возбуждено после ДТП в Ростовской области, где погиб 12-летний ребенок. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-211240 и Hyundai Elantra произошло в пятницу на дороге между станицами Тацинской и Милютинской. В результате аварии погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок, еще один человек пострадал.

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