Ангар с резиновыми покрышками загорелся в Екатеринбурге после взрыва газового баллона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел в ангаре с резиновыми покрышками в Екатеринбурге после взрыва газового баллона. Пострадавших нет, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 13:24 (11:24 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона. В результате инцидента произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают 18 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.