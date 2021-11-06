Задержанным за драку в Новой Москве предъявят обвинение в покушении на убийство

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявит четверым участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинение в покушении на убийство и будет добиваться их ареста. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. Также задержанных проверят по всем имеющимся учетным данным на причастность к совершению иных преступлений.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России.

Вечером 4 ноября вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Своими действиями они создали угрозу для жизни и здоровья малолетнего ребенка.