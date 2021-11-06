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СМИ: в Индии при пожаре в больнице погибли 10 человек

Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии, где проходили лечение 17 пациентов с коронавирусной инфекцией

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в субботу в индийском штате Махараштра при пожаре в больнице в городе Ахмеднагар. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, возгорание произошло в отделении интенсивной терапии, где проходили лечение 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время пожар потушен, его причины выясняются. По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электросети.

Главный министр штата Махараштра Уддхав Такерей заявил, что власти проведут тщательное расследование и предоставят компенсацию семьям погибших в размере 500 тыс. рупий (около $6,7 тыс.).

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