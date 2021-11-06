Один из напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Один из четырех напавших на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве является уроженцем ближнего зарубежья, остальные трое - граждане РФ, сообщил журналистам заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук.

"Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения - уроженец ближнего зарубежья", - сказал Ломанчук.

По данным СК, вечером в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Своими действиями они создали угрозу для жизни и здоровья ребенка. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику четыре года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве со статьи о хулиганстве на более тяжкую - "Покушение на убийство".