В драке в Лыткарине пострадали три человека

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали и обратились за медицинской помощью после конфликта в Лыткарине. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Со своей стороны в прокуратуре области уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе около дома №12 на улице Ленина. "Мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее в субботу поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в Лыткарине и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.