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В Долгопрудном четыре человека получили ожоги на производстве

Пострадавших доставили в больницу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Четырех рабочих госпитализировали с полученными на производстве ожогами в Долгопрудном. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, 5 ноября при выполнении работ в производственном помещении в городском округе Долгопрудный четверо рабочих получили ожоги различной степени. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

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