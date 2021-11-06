В Долгопрудном четыре человека получили ожоги на производстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Четырех рабочих госпитализировали с полученными на производстве ожогами в Долгопрудном. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, 5 ноября при выполнении работ в производственном помещении в городском округе Долгопрудный четверо рабочих получили ожоги различной степени. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.