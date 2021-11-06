{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне превысило 100

Свыше 100 человек госпитализированы в результате происшествия
© National Disaster Management Agency-Sierra Leone/Handout via REUTERS

ТАСС, 6 ноября. Число жертв в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне превысило 100. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

В столичном морге также отметили, что к настоящему времени туда доставлено 95 тел.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения страны ранее сообщил агентству Reuters, что свыше 100 человек госпитализированы в результате происшествия.

Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.

Власти проводят расследование случившегося.

Теги
Сьерра-Леоне
Задержан подозреваемый в убийстве ребенка, совершенном 16 лет назад в Орловской области
Читать полностью