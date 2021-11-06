Автомобиль с вахтовиками опрокинулся в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Вахтовый автобус, перевозивший 28 рабочих, опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По предварительным данным, пострадали двое пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Около 16:00 в Северо-Енисейском районе на 235 км автодороги Епишино - Северо-Енисейск автомобиль Iveco, вахтовка, который перевозил рабочих из Красноярска в поселок Еруда, опрокинулся. В результате происшествия скорая помощь доставила двух мужчин-вахтовиков в больницу Северо-Енисейска. Всего в автомобиле было 28 человек", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, по предварительным данным, вахтовики получили незначительные травмы, их сейчас осматривают, они находятся в сознании.

"Пока больше за помощью никто не обращался - все-таки вахтовка развивает небольшую скорость, поэтому травм удалось избежать. Удаление от Северо-Енисейска около 80 км. Сейчас сотрудники ДПС выясняют причины произошедшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля", - добавили в пресс-службе.