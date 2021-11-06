Задержан подозреваемый в убийстве ребенка, совершенном 16 лет назад в Орловской области

ТАСС, 6 ноября. Следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве 11-летнего ребенка, совершенном в Орловской области в 2005 году. Фигурант дела обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Орловской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении несовершеннолетнего при оперативном сопровождении ГУУР (Главное управление уголовного розыска - прим. ТАСС) МВД России установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства ребенка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного УМВД также сообщили, что подозреваемый в убийстве мальчика находится под стражей по подозрению в убийстве 9-летней девочки.

"В результате кропотливой работы оперативникам ГУУР МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями Следственного комитета удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве 9-летней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, обнаруженные остановки тела предположительно пропавшего в 2005 году мальчика будут направлены на экспертизу.

По данным пресс-службы, в июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района 11-летний ребенок вышел из дома бабушки и пропал. Расследование дела неоднократно возобновлялось, в результате чего следователи и оперативные сотрудники установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель, который на данный момент обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних.

"Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и в ходе проверки показаний на месте указал примерное место нахождения сокрытого им в труднодоступной местности тела погибшего ребенка", - отмечается в сообщении. В ходе осмотра местности были обнаружены костные останки и предметы одежды пропавшего ребенка. По делу назначены экспертизы, следствие планирует в ближайшее время предъявить подозреваемому обвинения.