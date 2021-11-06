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Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Севастополе

Еще пятеро пострадали

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Маршрутный автобус и иномарка столкнулись в пригороде Севастополя, в результате ДТП один человек погиб. Еще пятеро пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте. Водитель и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло днем в субботу на трассе между пригородными поселками Андреевка и Солнечный. По факту аварии проводится проверка.

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