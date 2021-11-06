В Виннице задержали россиянина, снявшего со здания торгового центра украинский флаг

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция в Виннице задержала гражданина РФ, который снял со здания торгово-развлекательного центра государственный флаг Украины, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.

"Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, 35-летний мужчина, оказавшийся гражданином России, был пьян.

Нарушитель задержан. Как объяснил мужчина, в Винницкую область он приехал увидеться с родственниками, а флаг снял на спор со знакомым. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит либо штраф в размере 17-34 тыс. гривен ($640 - 1280), либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.