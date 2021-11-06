В Ростовской области возбудили дело после привязывания заключенных к кроватям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном привязывании к кровати заключенных в межрегиональной туберкулезной больнице №19 возбудили в Ростове-на-Дону. Всего в уголовное дело объединено 23 материала, сообщила ТАСС заместитель председателя региональной ОНК Наталья Меркулова.

"Суть в том, что в 2019 году, с конца 2019 года по лето 2020 года мы с председателем ОНК узнали о фактах применения к заключенным мер физического стеснения, как вязки, так они называются в простонародье. Это меры физического стеснения в отделении психиатрии межрегиональной туберкулезной больнице №19. <…> Последнее, что нам вчера стало известно - это 23 материала, которые выделили [в отдельное дело], его возбудил отдел СК по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону", - сказала Меркулова.

Она уточнила, что в туберкулезную больницу поступали заключенные по показаниям докторов и одной из мер воздействия на них было применение жесткой фиксации к кровати. Меркулова отметила, что по закону предполагается применение таких мер только для того, чтобы успокоить буйных на момент действия препарата. То есть как только препарат начнет оказывать действие, человека должны развязать. При этом по данным, которые попали в ОНК, меры физического стеснения беспрерывно применялись к заключенным. По словам заключенных, их привязывали на срок от трех до 72 дней.

"Это все мы выяснили, начали обращаться в следственные органы, в прокуратуру. Тогда УСБ УФСИН приняли решение провести проверку. И мы вместе с сотрудником УСБ ездили, опрашивали. Мы опросили более 20 человек, составили заключение о посещениях, передали информацию в СК и УСБ со своей стороны тоже собрали информацию и передали", - отметила она.

ТАСС запросил комментарии регионального управления СК и ГУ ФСИН по Ростовской области по данному инциденту.