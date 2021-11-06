Алтайский губернатор поручил срочно восстановить теплоснабжение в Яровом

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил срочно наладить теплоснабжение по временной схеме в Яровом, где произошла очередная авария на единственной ТЭЦ, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу. В настоящее время на ТЭЦ работает один из четырех котлов, мощности которого не хватает для поддержания требуемой температуры в квартирах горожан.

ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

"В городе Яровое продолжается работа по восстановлению теплоснабжения. В процесс вынуждены были вмешаться краевые власти. Губернатор Виктор Томенко поручил принять срочные меры по обеспечению социальных объектов Ярового теплом по временной схеме. Главе Ярового Виталию Самобочему поручено организовать постоянный мониторинг температуры в жилых домах и на социальных объектах. Из-за некачественной подготовки города и объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду на муниципальной ТЭЦ в настоящее время работает только один котел из четырех", - говорится в сообщении.

По данным властей, 1 ноября в связи с технической проблемой на ТЭЦ был остановлен котел № 9, а котел № 7 ввели в работу. Предполагаемое время восстановления работоспособности котла № 9 - около трех недель. Мощность котла № 7 недостаточна - он предназначен лишь для летнего обогрева воды: параметры теплоносителя вдвое ниже необходимого. Чтобы восстановить температуру в домах и на социальных объектах была предпринята попытка запуска котла № 10. Однако его запустить не удалось - обнаружилась течь. Неисправность устранили, 4 ноября котел № 10 вновь начали выводить в работу, но ночью аварийно остановили. После того, как он остыл, начали устранять проблему. Ремонт должен был завершиться 5 ноября.

"В город направят тепловые пушки и другие средства, необходимые для обогрева социальных объектов и, в случае, необходимости, части жилого фонда. На месте происшествия работает министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. "Сибирская генерирующая компания" сформировала группу специалистов, которая в ближайшее время выдвинется в Яровое для участия в ремонте котлов ТЭЦ. Теплоснабжение в Яровом стабилизируется в ближайшее время", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время температура в помещениях социально значимых объектов составляет плюс 18-21 градус, в многоквартирных домах - плюс17-20 градусов.

О проблемной ТЭЦ в Яровом

На низкие температуры в квартирах местные жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются на уровне 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей. В сентябре текущего года Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.