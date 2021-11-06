Суд отправил под домашний арест тюменского адвоката, избившего следователя

ТЮМЕНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Тобольский городской суд отправил под домашний арест адвоката Вадима Силина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в объединенной службе судов Тюменской области.

"Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 5 ноября Силин, находясь в номере гостиницы Тобольска, в результате конфликта со следователем регионального УМВД России по Тюменской области, несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.