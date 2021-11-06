Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар площадью 70 кв. м. начался в выселенном здании на улице Сергея Макеева в центре столицы, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В выселенном трехэтажном здании по адресу: улица Сергея Макеева, д.11/9 ст. 1 началось возгорание. Площадь пожара составляет 70 кв. м.", - сказал собеседник агентства, добавив, что у здания обрушилась кровля.

В настоящий момент пожар локализован.

В новость были внесены изменения (20:03 мск) - добавлена информация о локализации пожара.