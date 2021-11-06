В Удмуртии ликвидировали пожар в частном доме

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар полностью ликвидирован в городе Воткинске в Удмуртии, где в субботу загорелись частный дом и надворные постройки на площади 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:36 мск [объявлена] полная ликвидация", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, в 13:18 мск поступила информация о пожаре в частном жилом доме в Воткинске на улице Черняховского. Тушение пожара осложнял ветер, в 15:54 мск была объявлена локализация на площади 1 000 кв. м, в 16:22 мск - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.