В Норильске из рудника эвакуировали около 80 рабочих из-за отключения вентиляции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 рабочих эвакуировали из рудника "Заполярный" в Норильске из-за нарушения энергоснабжения, которое привело к отключению главной вентиляционной установки. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На руднике "Заполярный" вследствие нарушения энергоснабжения отключилась главная вентиляционная установка. В это время под землей находились порядка 80 человек, все они выведены на поверхность. Пострадавших нет", - сказал источник.

Он добавил, что люди поднялись самостоятельно, никому из них помощь не понадобилась. Сейчас ведутся восстановительные работы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС подтвердили, что 80 человек эвакуированы, пострадавших нет.

"Всех сотрудников вывели в штатном режиме, никто не пострадал. Подача энергии ожидается в течение часа, на производстве не отразится", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Норникель".