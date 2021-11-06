Электроснабжение на руднике в Норильске, откуда эвакуировали рабочих, восстановлено

ТАСС, 6 ноября. Электроснабжение на руднике "Заполярный", откуда было эвакуировано 127 рабочих из-за отключения питания вентиляционной системы, восстановлено, сообщил журналистам представитель "Норникеля".

"В настоящее время электроснабжение рудника восстановлено, - сообщил представитель "Норникеля". - Ведутся работы по проверке и запуску системы вентиляции. Работа предприятия будет восстановлена в полном объеме в течение трех часов".

Ранее компания сообщила, что было эвакуировано 127 человек из-за отключения питания вентиляционной системы вследствие нарушения энергоснабжения.

В "Норникеле" также отметили, что пострадавших в связи с инцидентом нет, а остановка не отразится на производстве.