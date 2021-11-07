Группа подростков жестоко избила школьника в Хабаровском крае

ТАСС, 7 ноября. Подростки в городе Советская Гавань в Хабаровском крае жестоко избили ногами школьника. Правоохранительные органы региона начали проверку, сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Избиение было записано на видео. В субботу оно было распространено в социальных сетях и местных средствах массовой информации.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре края", - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доложить о ходе проверки по факту избиения. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета.

Информация о состоянии здоровья ребенка не уточняется.