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Три человека пострадали в ДТП с такси в Москве

Пострадавшие - водитель и два пассажира

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель и два пассажира получили травмы в результате ДТП с такси на Ярославском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня утром на Ярославском шоссе автомобиль такси столкнулся с препятствием, в результате чего пострадали три человека - водитель и два пассажира", - рассказали в ведомстве.

Подробности аварии уточняются, на месте работают сотрудники ДПС.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что пострадавшие пассажиры - женщина и семилетний мальчик, который находится в тяжелом состоянии. 

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