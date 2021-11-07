Три человека пострадали в ДТП с такси в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель и два пассажира получили травмы в результате ДТП с такси на Ярославском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня утром на Ярославском шоссе автомобиль такси столкнулся с препятствием, в результате чего пострадали три человека - водитель и два пассажира", - рассказали в ведомстве.

Подробности аварии уточняются, на месте работают сотрудники ДПС.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что пострадавшие пассажиры - женщина и семилетний мальчик, который находится в тяжелом состоянии.