Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вулканологи в воскресенье зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2,2 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,2 км", - рассказали спасатели.

По информации пресс-службы, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.