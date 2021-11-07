В Оренбургской области загорелась сухая трава на площади около 10 га

ТАСС, 7 ноября. Возгорание сухой травы произошло в Бузулукском районе Оренбургской области на площади около 10 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что на окраине села Старая Тепловка произошло возгорание сухой травы. В настоящее время идет тушение пожара, площадь возгорания составляет около 10 га", - отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара. Полицейские также предупредили жителей села Старая Тепловка о возможной эвакуации из-за ЧП.

Как уточнили в ГУ МЧС по Оренбургской области, выявлено несколько очагов пожаров, однако угрозы населенным пунктам нет.