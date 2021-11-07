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На заводе по производству пластиковых изделий в Бишкеке произошло возгорание

В МЧС Киргизии сообщили, что сведения о пострадавших пока не поступали

БИШКЕК, 7 ноября. /ТАСС/. Пять пожарных расчетов МЧС Киргизии отправлены на ликвидацию возгорания в одном из цехов завода по производству пластиковых изделий на северо-востоке Бишкека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе спасательного ведомства республики.

"На место пожара в расположенном на улице Курманжан Датка цехе по производству пластиковых изделий направлены пять пожарных расчетов", - заявила представитель министерства.

По ее словам, локализовать пожар пока не удается, огонь распространился уже на несколько помещений. Площадь возгорания уточняется.

"Сведения о пострадавших пока не поступали", - отметили в МЧС.

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