Уголовное дело возбудили по факту избиения школьника в Хабаровском крае

ТАСС, 7 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьника в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях разлетелось видео с избиением школьника. По первоначальной версии, мальчика избивал не один подросток.

Следствие, предварительно, установило, что днем 30 октября 14-летний подросток на территории заброшенного детского сада в городе Советская Гавань нанес знакомому ровеснику множество ударов руками и ногами по голове. Процесс избиения был снят одним из присутствующих на мобильный телефон и выложен в сеть.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение. Молодой человек, запечатленный на видеозаписи, задержан органами следствия, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, учитывая предшествующие судимости обоих фигурантов, следственными органами организована процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").