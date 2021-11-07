В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при выбросе метана на шахте

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Два шахтера, пострадавшие в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана, доставлены в реанимацию. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

"7 ноября в медучреждение поступили два работника шахты, 1960 и 1963 годов рождения. У обоих пациентов острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. <...> Пациенты находятся в реанимации. Врачи клиники оказывают им всю необходимую помощь", - уточнили в пресс-службе.

На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали.