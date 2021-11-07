Уголовное дело возбудили после гибели женщины с двумя детьми при пожаре на Чукотке

ТАСС, 7 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух ее детей при пожаре в многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, возгорание произошло 6 ноября около 22:30 (13:30 мск) в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Центральная в селе Нунлигран Провиденского городского округа. Площадь пожара составила 50 кв. м. Погибли дети в возрасте одного года и пяти лет. Их матери было 25 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, назначены судебные экспертизы.