Президент Казахстана поручил правительству оказать помощь семьям погибших шахтеров

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров, которые погибли в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии.

На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали. Департамент полиции Карагандинской области начал расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".