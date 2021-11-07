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СК предъявил обвинение четырем напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве

Ведомство также ходатайствует перед Щербинским городским судом об аресте всех фигурантов уголовного дела
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинение в покушении на убийство и ходатайствует об их аресте. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

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"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", - сказала она.

Иванова сообщила, что следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 4 ноября группа молодых людей вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избила их. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

"В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений", - сказала Иванова.

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