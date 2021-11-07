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Стрельба произошла в подъезде дома в Балашихе из-за конфликта между лифтерами и жильцами

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Конфликт произошел между лифтерами и жильцами дома в Балашихе, один из участников выстрелил из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

О конфликте в подъезде дома на Чистопольской улице в полицию сообщила местная жительница. "Инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает всех участников конфликта.

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