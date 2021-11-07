Кровля храма загорелась в Нижегородской области

ТАСС, 7 ноября. Кровля храма загорелась в воскресенье в деревне Шелокша Кстовского района Нижегородской области на площади около 40 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в храме на ул. Тепличная поступило в экстренные службы в 11:54 мск. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли шел дым. В 12:15 объявлен ранг пожара №2. В 12:53 объявлена локализация пожара, в 13:06 - ликвидировано открытое горение. Предварительно, площадь пожара составляет 40 кв. м", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают 10 единиц техники и 28 человек личного состава.

По указанному спасателями адресу в селе Шелокша находится храм Троицы Живоначальной. Каменная церковь была построена в 1839 году на средства прихожан.