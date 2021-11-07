В Нижегородской области ликвидировали пожар в храме

ТАСС, 7 ноября. Пожарные ликвидировали возгорание кровли храма в деревне Шелокша Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:25 мск - ликвидация последствий пожара", - отметили в ведомстве.

Сообщение о возгорании в храме на ул. Тепличной поступило в экстренные службы в 11:54 мск. Площадь пожара составила около 40 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал. В тушении были задействованы 28 человек и 10 единиц техники.

На улице Тепличной в деревне Шелокша находится храм Троицы Живоначальной. Каменная церковь была построена в 1839 году на средства прихожан.