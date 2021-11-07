Причиной гибели шести человек на шахте в Казахстане стал залповый выброс метана

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Залповый выброс метана стал причиной гибели шести горняков на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье на брифинге сообщил руководитель МЧС республики Юрий Ильин.

"Причиной гибели людей стал залповый выброс метана", - ответил он на вопрос об обстоятельствах происшествия. Нештатная ситуация в шахте, уточнил глава ведомства, развивалась молниеносно. "По датчикам, которые мы рассмотрели и определили в диспетчерской службе, произошло многократное превышение концентрации [газа] <...>. Соответственно, те шесть человек, которые находились в забое, не успели воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте", - пояснил глава МЧС.

Он добавил, что два человека, которые находились у входной группы в эту шахту, применить средства индивидуальной защиты успели. Их госпитализировали, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Что послужило причиной выброса метана должна определить правительственная комиссия, которая работает на месте происшествия, заключил министр.

На шахте "Абайская" в воскресенье произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали. Работа всех забоев данной шахты приостановлена. Департамент полиции Карагандинской области начал расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь семьям погибших и пострадавших шахтеров.