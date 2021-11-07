Работу кузбасской шахты "Таштагольская" частично восстановили после задымления

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Работа рудной шахты "Таштагольская" в Кемеровской области, где в пятницу из-за задымления были эвакуированы более 160 горняков, частично восстановлена, предприятие функционирует в штатном режиме, за исключением аварийного участка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании "Евраз ЗСМК", которой принадлежит шахта.

"Предписанием Ростехнадзора остановлены работы в выработке, где произошло задымление, до устранения причин. Работы в остальных выработках ведутся в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Вечером 5 ноября в шахте "Таштагольская" из-за задымления на горизонте минус 350 метров была проведена эвакуация рабочих. По данным МЧС, в этот момент в шахте находились 167 человек, пострадавших в результате инцидента нет. Работа шахты была временно приостановлена. По факту произошедшего прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

Шахта "Таштагольская" входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК". Балансовые запасы шахты составляют порядка 54 млн тонн руды. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на "Евраз ЗСМК".