В Саратовской области ребенок погиб после удара током на железнодорожной станции

ТАСС, 7 ноября. Следователи начали проверку после смерти 11-летней девочки от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области, ее 13-летний брат получил травмы. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту происшествия в Аркадакском районе, в результате которого погибла 11-летняя девочка и пострадал 13-летний мальчик", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, днем в воскресенье девочка и ее брат забрались на вагон товарного поезда, стоявшего на железнодорожных путях на станции Летяжевка. "Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. В результате девочка получила поражение электрическим током, несовместимое с жизнью. Мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Следователь СК проводит осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.