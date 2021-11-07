Прокуратура потребовала от главы Ярового на Алтае восстановить теплоснабжение в городе

БАРНАУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление главе города Ярового в Алтайском крае, где произошла очередная авария на единственной ТЭЦ, и возникли перебои с отоплением жилья и соцобъектов, и потребовала устранить нарушения температурного режима. Представление также внесено руководителю теплоснабжающего предприятия, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе прокуратуры региона.

"Славгородским межрайонным прокурором внесены представления главе г. Яровое, руководителю теплоснабжающего предприятия об устранении нарушений температурного режима", - сказали в пресс-службе.

В отношении руководителя коммунального предприятия прокуратурой также инициировано возбуждение административного производства по ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами").

Прокурорская проверка установила, что на ТЭЦ, которая является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек, работает только один котел, а другие ремонтируются. Это привело к снижению температуры воздуха в жилых помещениях граждан ниже нормативной. Региональные и муниципальные власти задействовали для отопления социальных учреждений тепловые пушки, жителям выдают обогреватели. На самой ТЭЦ ведутся ремонтные работы, вечером в воскресенье власти сообщили о запуске второго котла.

Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. На низкие температуры в квартирах местные жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. По оценке региональных властей, в этом году город и объекты теплоснабжения были некачественно подготовлены к новому осенне-зимнему периоду, что и стало причиной очередных перебоев в подаче тепла. В сентябре текущего года Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.