Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве признают вину только в хулиганстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из обвиняемых.

"Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребенка. Они также подчеркивают, что драка началась после провокации потерпевших", - сказал защитник.

По его словам, в ходе конфликта один из потерпевших бросил бутылку в обвиняемого, после чего и началась драка. "Эта бутылка разбила телефон моему подзащитному. Так что даже со своими близкими после конфликта он связаться не смог", - заключил Масютенко.

Он также сообщил, что потерпевшие при очной ставке чуть не подрались с обвиняемыми.

"В ходе очной ставки, которая была накануне, потерпевшие вели себя очень агрессивно, сотрудникам полиции даже пришлось применить силу, чтобы между ними и обвиняемыми не произошла новая драка", - сказал он.