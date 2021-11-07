В ДТП с участием двух автомобилей в Башкирии погиб один человек

ТАСС, 7 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Дюртюлинском районе Башкирии. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на автодороге Дюртюли - Москово Дюртюлинского района. "Столкнулись два легковых автомобиля. К несчастью, в результате столкновения пострадали шесть человек (четверо взрослых и два ребенка), один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в Центральную районную больницу Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, затруднений в движении автомобилей на дороге после аварии нет.