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В ДТП с участием двух автомобилей в Башкирии погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 7 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Дюртюлинском районе Башкирии. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на автодороге Дюртюли - Москово Дюртюлинского района. "Столкнулись два легковых автомобиля. К несчастью, в результате столкновения пострадали шесть человек (четверо взрослых и два ребенка), один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в Центральную районную больницу Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, затруднений в движении автомобилей на дороге после аварии нет.

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