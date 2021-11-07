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Пожар в здании цеха во Владикавказе ликвидировали

Информации о пострадавших нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании производственного цеха во Владикавказе ликвидирован, предварительной причиной возгорания стал перегруз электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 14:47 пожар ликвидирован. На месте работали эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара - большое переходное сопротивление электропроводки (перегруз электропроводки)", - говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье во Владикавказе загорелась кровля производственного цеха по Грозненской улице, д. 1 г. Площадь пожара составила около 300 кв. м, информации о пострадавших нет.

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