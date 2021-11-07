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Источник опроверг задержание в Екатеринбурге "шамана" Габышева

Установлено, что задержанным оказался совершенно другой человек, который состоит на учете МВД как психически больной
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Личность мужчины, который при задержании в Екатеринбурге представился "шаманом" Габышевым, установлена.

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Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При задержании он представился Габышевым. Сейчас установлено, что это другой человек - Николай Дылыков из Улан-Удэ, он состоит на учете МВД, как психически больной", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании в Екатеринбурге Александра Габышева, который называет себя "шаманом".

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