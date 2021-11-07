Источник опроверг задержание в Екатеринбурге "шамана" Габышева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Личность мужчины, который при задержании в Екатеринбурге представился "шаманом" Габышевым, установлена.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При задержании он представился Габышевым. Сейчас установлено, что это другой человек - Николай Дылыков из Улан-Удэ, он состоит на учете МВД, как психически больной", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании в Екатеринбурге Александра Габышева, который называет себя "шаманом".