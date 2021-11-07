В Подмосковье задержали пятерых участников массовой драки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала пятерых участников массового конфликта с дракой в подмосковном Домодедове, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудники полиции доставили в УМВД России по городскому округу Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. Полицейские продолжают устанавливать остальных участников инцидента.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором более 20 человек устроили конфликт, а несколько из них ввязались в драку.