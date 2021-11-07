В Ленобласти возбуждено дело по факту мошенничества при долевом строительстве жилых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при долевом строительстве жилого комплекса "Барская усадьба" во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту мошенничества при долевом строительстве ЖК "Барская усадьба" во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2016 года по настоящее время между ООО "КомфортСтрой" и участниками долевого строительства ЖК "Барская усадьба" заключены договоры участия в долевом строительстве. Отмечается, что неустановленные лица из числа руководителей компании "КомфортСтрой", взяв на себя обязательства по строительству жилого комплекса, получали денежные средства, не намереваясь выполнять условия заключенных договоров в установленные документами сроки. Полученные денежные средства они направляли на оплату иных договоров, не связанных с выполнением обязательств по строительству ЖК "Барская усадьба".

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению причиненного ущерба. Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям должностных лиц по контролю за строительством данного жилого комплекса в рамках ранее возбужденного уголовного дела", - сказано в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением дольщиков многоквартирных жилых домов в ЖК "Барская усадьба" деревни Агалатово Ленинградской области поручил руководителю регионального управления тщательно разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства возможных нарушений прав граждан.