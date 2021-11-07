В Свердловской области задержали полицейского с признаками опьянения за рулем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Представитель службы участковых уполномоченных Нижнего Тагила Свердловской области задержан с признаками опьянения при управлении личным автомобилем. Он будет уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством", - сказал собеседник агентства, добавив, что у полицейского в этот день был выходной.

По его словам, за отказ от медицинского освидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. "Борьба с нарушениями служебной дисциплины среди личного состава является одним из важных направлений деятельности в свердловском гарнизоне полиции. Такая задача ставилась всем подразделениям и на праздничные дни", - уточнил Горелых.

По данным СМИ, нарушитель закона - подполковник полиции.