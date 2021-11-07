Митрополит УПЦ сообщил, что пожар в мастерской Киево-Печерской лавры не затронул иконы

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар, который произошел в четверг в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры, не затронул иконы, находившиеся в здании. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

"Конечно, в иконописной мастерской все в копоти. Но это поправимо. И, что важно, ни одна из множества икон в этом здании не пострадала", - сказал он. Представитель УПЦ добавил, что пожар не нанес серьезного материального ущерба.

Возгорание в четверг произошло на втором этаже корпуса номер 68 на территории лавры, где расположена мастерская. Его площадь составила порядка 100 кв. м, однако пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорание.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Он основан в XI веке. На данный момент территория лавры составляет более 20 га. Здесь работают Киевская духовная семинария и Киевская духовная академия, в действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Часть лавры (Нижняя лавра) находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.