Суд арестовал всех четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Щербинский районный суд в воскресенье арестовал четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу трех братьев Гасановых и Араза Мусаева на срок до 5 января 2022 года", - сказали в надзорном ведомстве.

В числе арестованных - несовершеннолетний участник драки. По версии следствия, именно он ударил ребенка по щеке.

Защита намерена обжаловать арест.

"Конечно я подам жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному. В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест - это точно совершенно избыточная мера. Полагаю, что и в отношении остальных обвиняемых арест - это мера необоснованно жесткая мера. Насколько я знаю, их защита тоже будет подавать жалобу на сегодняшнее решение суда по мере пресечения", - заявил адвокат одного из обвиняемых Владимир Васильев.