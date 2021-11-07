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В Актау произошел взрыв в кафе

Здание полностью разрушено
© Luismi Ortiz/UME via AP/архив

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в кафе казахстанского города Актау, в результате чего здание полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

"7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29 А при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, взрыв произошел в кафе "Аянат". На месте ЧП работают 20 спасателей и шесть единиц техники. "Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", - пояснили в пресс-службе.

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