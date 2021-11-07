В центре Багдада произошел взрыв

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в центральной части столицы Ирака вечером в воскресенье. Об этом сообщил местный телеканал Alsumaria.

Как уточняется, инцидент произошел неподалеку от престижного района Эль-Каррада, входящего в особо охраняемую "зеленую зону", где преимущественно находятся иностранные посольства и госучреждения. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее в ночь на воскресенье в Багдаде было совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Его резиденция, расположенная в "зеленой зоне", была атакована с помощью заминированных беспилотников. Глава иракского правительства при этом не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.