Число погибших при взрывах в Джелалабаде возросло до восьми

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрывов, прогремевших в воскресенье в афганском городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке страны, возросло до восьми. Как сообщило агентство Aamaj News, не менее 17 человек получили ранения.

Два взрыва прогремели около полудня неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По предварительным данным, все погибшие являлись членами "Талибана". Ранее поступала информация о трех жертвах, двое из которых состояли на службе в местной полиции.