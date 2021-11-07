Названа возможная причина взрыва в кафе в Актау

НУР-СУЛТАН, 7 ноября. /ТАСС/. Утечка газовоздушной смеси могла стать причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

"Предварительная причина взрыва - это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 л каждый", - заявил Абдикадыров.

По его словам, пострадавших на месте взрыва не обнаружено. "Подтверждаются слова владельца комплекса "Шеркала" о том, что все работники покинули это здание в конце рабочего дня с 18:00 до 20:00 по местному времени", - пояснил замначальника департамента по ЧС.

Сейчас на месте ЧП проводятся аварийно-спасательные работы и расчистка завалов. В них участвуют более 200 человек и свыше 30 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Вечером в воскресенье в Актау произошел взрыв в кафе, в результате чего здание полностью разрушено. Кафе было расположено на первом этаже двухэтажного комплекса "Шеркала". Здесь также располагались магазин, сауна, станция технического обслуживания и склады. Взрывной волной ущерб нанесен 11 транспортным средствам, которые находились вблизи здания.