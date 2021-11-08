На рейсе Стокгольм - Москва задержали дебошира

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дебошир разбил стекло иллюминатора в самолете, прилетевшем в Москву из Стокгольма, он задержан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления", - сообщили в полиции.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Мужчине, порезавшему пальцы, оказали медицинскую помощь, он был отправлен на медосвидетельствование. Сотрудниками полиции в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").